Старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та в.о. спікера з питань науки у "Демократичній сокирі" про модифікації F-16

Вчергове пішли розмови, що нам от-от нададуть F-16. Але F-16 F-16 — F-16. Спробуємо розібратися в різних його модифікаціях.

Гадаю, ви помітили, що коли пишуть про F-16, як правило додають до номера ще літери, наприклад F-16C. Літери позначають не так модифікації, як покоління літаків. Модифікації позначають Block NN, де NN — якесь число. В рамках однієї пари літер можуть бути декілька номерів Block.

За американською системою позначень 1962 року варіанти з непарними літерами (A,C,E тощо) позначають бойові модифікації, а з парними (B,D,F тощо) — учбово-бойові. В кожному поколінні F-16 є пари бойовий — учбово-бойовий, наприклад F-16A і відповідний йому F-16B. Крім того, є літери, що не вписуються в цю систему, наприклад F-16V.

Додаткова літера M додається для позначення літаків, що були модернізовані з попередніх модифікацій на відміну від наново випущених. До номеру Block у таких також додаються літери MLU (mid-life upgrade).

F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU

F-16AM/BM Block 15 MLU

Перше покоління F-16. Оснащені старим радаром, здатні застосовувати лише обмежену номенклатуру озброєнь, зокрема можуть застосовувати ракети повітря-повітря лише малої дальності AIM-9 і за бойовою ефективністю поступаються навіть МіГ-29. Наразі більшість з них модернізовані до F-16AM/BM Block 20 MLU; оригінальні F-16A/B залишились на озброєнні лише Індонезії, Пакістану та Венесуели.

F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42

Друге покоління F-16. На відміну від старших F-16A/B можуть працювати вночі. Починаючи з модифікації Block 30/32 можуть застосовувати ракети повітря-повітря середньої дальності AIM-7 та AIM-120, а також протикорабельні ракети AGM-84 і протирадіолокаційні ракети AGM-45. Починаючи з модифікації Block 40/42 є всепогодними. Значна кількість літаків цих модифікацій модернізовані до рівня Block 50/52, хоча вони все ще залишаються на озброєнні у допоміжних підрозділах в США.

У цьому поколінні вперше запроваджене використання 2 типів двигунів: кращий F110 від General Electric для модифікацій з номером Block, що закінчується на 0, і гірший F100 від Pratt&Whitney для модифікацій, що закінчуються на 2. Усі модифікації до Block 25 включно мали двигуни F100 різних модифікацій.

F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+

F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52+ MLU

Сучасна модифікація F-16C/D; є наразі основною. Порівняно з попередніми модифікаціями до номенклатури їхніх озброєнь додалися протирадіолокаційні ракети AGM-88, ракети повітря-поверхня великої дальності AGM-154 та бомби з наведенням за GPS. Саме такими F-16 озброєні Повітряні сили США.

Block 50/52+ відрізняються здебільшого наявністю додаткових конформних паливних баків, що виступають з фюзеляжу.

F-16A/B Block 20

F-16AM/BM Block 20 MLU

Теоретично — F-16A/B з електронікою, модернізованою до рівня Block 50/52. Фактично, варіанти для різних країн значно відрізняються за комплектацією і можливостями залежно від того, що їм вдавалося дістати і на що вмовити ДержДеп США. Зокрема, деякі отримали також нові двигуни, але більшість залишилися зі старими. Спільна риса — усі Block 20 можуть застосовувати ракети повітря-повітря середньої дальності AIM-7 та AIM-120, а також протикорабельні ракети AGM-84 і протирадіолокаційні ракети AGM-45 і AGM-88. Саме цю модифікацію нібито пропонують Україні.

F-16E/F Block 60

Спеціальний варіант для ОАЕ. Порівняно з Block 50+ має покращені двигун, радар і авіоніку. Зокрема може додатково застосовувати нові ракети повітря-повітря малої дальності AIM-132 та варіант AGM-84 для роботи по наземним цілям AGM-84E.

F-16V Block 70/72

Третє покоління F-16. Призначені для спільної роботи з винищувачами 5 покоління (читай: F-35). Відрізняється від Block 50/52+ новою сучасною РЛС з активною фазованою антенною решіткою з електронним скануванням. Наразі, цей варіант розгорнутий лише у Тайвані, почалася програма модернізації в Греції, і ще низка країн стоять у черзі. Теоретично, усі модифікації F-16, включно з F-16A/B, можуть бути модернізовані до цієї версії.

Крім того, є безліч спеціальних модифікацій як для виконання специфічних завдань, так і розроблених на замовлення окремих країн, які не отримували окремих номерів Block. Також, F-16 активно використовувався як платформа для відпрацювання нових технологій та інженерних рішень і існувало понад десяток різних експериментальних і дослідних моделей на його основі. Також, на базі F-16 були створені схожі літаки від інших виробників.

Block Двигун Тяга, кН: макс./форс.

1-15 F100-PW-200 65,3 / 106,4 (< 5 хв.)

15OCU, 20 F100-PW-220 64,9 / 105,7

25, 32, 42 F100-PW-220E* 64,9 / 105,7

30, 40 F110-GE-100 73,8 / 125,4

50, 70 F110-GE-129 76,3 / 131,2

52, 72 F100-PW-229 79,2 / 129,7

60 F110-GE-132 84,5 / 144,6

* F100-PW-200 модернізовані до рівня F100-PW-220