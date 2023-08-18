Cтарший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и и.о. спикера по вопросам науки в "Демократичній сокирі" о модификациях F-16

В очередной раз начались разговоры, что нам вот-вот предоставят F-16. Но F-16 F-16 — F-16. Попробуем разобраться в разных его модификациях.

Думаю, вы заметили, что когда пишут о F-16, обычно добавляют к номеру еще буквы, например F-16C. Буквы обозначают не столько модификации, как поколения самолетов. Модификации обозначают Block NN, где NN – какое-то число. В рамках одной пары букв могут быть несколько номеров Block.

По американской системе обозначений 1962 года варианты с нечетными буквами (A, C, E и т.п.) обозначают боевые модификации, а с четными (B, D, F и т.п.) – учебно-боевые. В каждом поколении F-16 есть пары боевой – учебно-боевой, например F-16A и соответствующий ему F-16B. Кроме того, есть буквы, не вписывающиеся в эту систему, например F-16V.

Дополнительная буква M прилагается для обозначения самолетов, модернизированных из предыдущих модификаций в отличие от вновь выпущенных. К номеру Block в них также добавляются буквы MLU (mid-life upgrade).

F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU

F-16AM/BM Block 15 MLU

Первое поколение F-16. Оснащены старым радаром, способны применять лишь ограниченную номенклатуру вооружений, в частности могут применять ракеты воздух-воздух лишь малой дальности AIM-9 и по боевой эффективности уступают даже МиГ-29. В настоящее время большинство из них модернизированы в F-16AM/BM Block 20 MLU; оригинальные F-16A/B остались на вооружении только в Индонезии, Пакистане и Венесуэле.

F-16C/D Block 25, 30/32, 40/42

Второе поколение F-16. В отличие от старших F-16A/B может работать ночью. Начиная с модификации Block 30/32, могут применять ракеты воздух-воздух средней дальности AIM-7 и AIM-120, а также противокорабельные ракеты AGM-84 и противорадиолокационные ракеты AGM-45. Начиная с модификации Block 40/42 являются всепогодными. Значительное количество самолетов этих модификаций модернизировано до уровня Block 50/52, хотя они все еще остаются на вооружении во вспомогательных подразделениях в США.

В этом поколении впервые внедрено использование 2 типов двигателей: лучший F110 от General Electric для модификаций с номером Block, заканчивающийся на 0, и хуже F100 от Pratt&Whitney для модификаций, оканчивающихся на 2. Все модификации до Block 25 имели двигатели F100 разных модификаций.

F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+

F-16CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52+ MLU

Современная модификация F-16C/D; является основным. По сравнению с предыдущими модификациями в номенклатуру их вооружения добавились противорадиолокационные ракеты AGM-88, ракеты воздух-поверхность большой дальности AGM-154 и бомбы с наводкой по GPS. Именно таковыми F-16 вооружены Воздушные силы США.

Block 50/52+ отличаются в основном наличием дополнительных конформных топливных баков, выступающих из фюзеляжа.

F-16A/B Block 20

F-16AM/BM Block 20 MLU

Теоретически F-16A/B с электроникой, модернизированной до уровня Block 50/52. Фактически, варианты для разных стран значительно отличаются по комплектации и возможностям в зависимости от того, что им удавалось достать и на что уговорить Госдеп США. В частности, некоторые получили также новые двигатели, но большинство осталось со старыми. Общая черта – все Block 20 могут применять ракеты воздух-воздух средней дальности AIM-7 и AIM-120, а также противокорабельные ракеты AGM-84 и противорадиолокационные ракеты AGM-45 и AGM-88. Именно эту модификацию предлагают Украине.

F-16E/F Block 60

Особый вариант для ОАЭ. По сравнению с Block 50+ имеет улучшенный двигатель, радар и авионику. В частности, может дополнительно применять новые ракеты воздух-воздух малой дальности AIM-132 и вариант AGM-84 для работы по наземным целям AGM-84E.

F-16V Block 70/72

Третье поколение F-16. Предназначены для совместной работы с истребителями 5 поколения (читай: F-35). Отличается от Block 50/52+ новой современной РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. Сейчас этот вариант развернут только в Тайване, началась программа модернизации в Греции, и еще ряд стран стоят в очереди. Теоретически все модификации F-16, включая F-16A/B, могут быть модернизированы до этой версии.

Кроме того, есть множество специальных модификаций как для выполнения специфических задач, так и разработанных по заказу отдельных стран, не получавших отдельных номеров Block. Также F-16 активно использовался как платформа для отработки новых технологий и инженерных решений и существовало более десятка различных экспериментальных и опытных моделей на его основе. Также, на базе F-16 были созданы схожие самолеты от других производителей.

Block Двигатель Тяга, кН: макс./форс.

1-15 F100-PW-200 65,3/106,4 (< 5 мин.)

15OCU, 20 F100-PW-220 64,9/105,7

25, 32, 42 F100-PW-220E* 64,9/105,7

30, 40 F110-GE-100 73,8/125,4

50, 70 F110-GE-129 76,3/131,2

52, 72 F100-PW-229 79,2/129,7

60 F110-GE-132 84,5/144,6

* F100-PW-200 модернизированы до уровня F100-PW-220