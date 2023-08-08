Страх все еще есть: американский генерал рассказал, почему Запад не торопится с передачей F-16 Украине

Российская политика запугивания имеет существенный эффект

Некоторые западные страны до сих пор боятся провоцировать россию из-за чего передача Украине некоторых видов вооружения, включая те же самолеты F-16, задерживается.

Такое мнение высказал в интервью "Голосу Америки" бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав.

"Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что господин путин может повлечь за собой определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", — отметил он.

Бридлав сообщил, что многие страны уже разработали предварительные планы по началу подготовки украинских пилотов, однако "основное замедление" процесса происходит внутри США.

По его словам, российская тактика запугивания, в отличие от ее наземных сил, показала высокую эффективность.

"Это запугивание привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", — отметил он.

Как сообщалось ранее, западные СМИ сообщали, что в США ждут утверждения европейскими странами окончательных планов обучения для того, чтобы окончательно одобрить передачу F-16 Украине.