Страх досі є: американський генерал розповів, чому Захід не поспішає з передачею F-16 Україні

Російська політика залякування має суттєвий ефект

Деякі західні країни досі бояться провокувати росію, через що передача Україні деяких видів озброєння, включаючи ті ж літаки F-16, затримується.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Голосу Америки" колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.

"Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що пан путін може спричинити певні важливі події. Як я вже говорив багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок", — зазначив він.

Брідлав повідомив, що багато країн вже розробили попередні плани щодо підготовки українських пілотів, проте "основне уповільнення" процесу відбувається всередині США.

За його словами, російська тактика залякування, на відміну від її наземних сил, показала високу ефективність.

"Це залякування призвело до стримування і сповільнило такі речі, як відправка F-16", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ повідомляли, що в США чекають на затвердження європейськими країнами остаточних планів навчання для того, щоб остаточно схвалити передачу F-16 Україні.