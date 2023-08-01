Початком навчання пілотів ЗСУ на F-16 заважають кілька факторів: на що Україна може розраховувати в результаті

Відомі лише приблизні терміни та кількість пілотів, яких навчатимуть

У США чекають, доки європейські лідери нададуть остаточний план навчання українських пілотів на F-16, щоб його санкціонувати. За попередніми даними, тренування мають розпочатися вже у серпні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних політиків. Незважаючи на готовність українських воїнів розпочати навчання, США все ще не схвалили передачу обладнання та матеріалів для F-16, включаючи тренажери та навчальні посібники.

На сьогоднішній день все ще не зрозуміло, які саме країни готові надати F-16 для участі у програмі навчання, а потім для самої України. Для цього теж потрібне окреме схвалення США. Крім того, Джо Байден ще не вирішив, чи беруть американські пілоти участь у навчанні.

Також повідомляється, що коаліція країн погодилася підтримати навчання "знавцями мови, пілотами, наземним персоналом, інструкторами, літаками чи фінансуванням залежно від ситуації". Очікується, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні тести з мови, стану здоров’я та безпеки.

Очікується, що навчання українських пілотів пройде у Данії та Румунії за сприяння Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії. Але точні місця, дати, тривалість програми та інші нюанси ще доопрацьовуються, але, ймовірно, навчання може бути завершено за чотири-п’ять місяців. Це швидше ніж стандартне навчання для американських пілотів. З такої програми виключено дозаправку в повітрі, посадку приладами та інші місії, які в США вважають "непотрібними для українців".

Цікаво, що українців навчали у США на системах ППО Patriot, але навчання на винищувачах F-16 пройдуть лише в Європі. Кількість учасників також невідома, але попередньо йдеться про 10–12 учасників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли США передадуть Україні літаки F-16. Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що це не є швидким процесом.