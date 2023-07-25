F-16 допоможуть Україні не тільки з наступом: Кулеба назвав ще один плюс

Також міністр прокоментував вимогу низки країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт.

Передача Україні винищувачів F-16 зможе покласти край російському шантажу в експорті зерна Чорним морем.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу France24.

"Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий – ред.) коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", — сказав він.

Також міністр прокоментував вимогу низки країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт.

"Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт – ред.) після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни", — додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін намагається випросити у Заходу своїм "зерновим шантажем". А докладніше про ситуацію, що склалася в цілому, читайте в статті на сайті: "Вихід Росії із зернової угоди: що буде, якщо Ердоган не змусить шляху на продовжити співпрацю".