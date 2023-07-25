F-16 помогут Украине не только с наступлением: Кулеба назвал еще один плюс

Также министр прокомментировал требование ряда стран ЕС продлить ограничения на украинский агроимпорт

Передача Украине истребителей F-16 сможет положить конец российскому шантажу в экспорте зерна по Черному морю.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу France24.

"Да, конечно, когда мы получим F-16, тогда мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый (зерновой – ред.) коридор, который будет защищен и эффективен и который будет работать без всяких препятствий. Тонны украинского зерна будут доставлены на мировые рынки, что приведет к стабилизации цен, их снижению и поможет людям избежать голода", — сказал он.

Также министр прокомментировал требование ряда стран ЕС продлить ограничения на украинский агроимпорт.

"Требование некоторых стран на продление ограничений ЕС (на украинский агроимпорт – ред.) после 15 сентября также идет в разрез с их интересами. Следует также помнить, что одной из причин, почему россия уничтожает украинскую зерновую инфраструктуру, является то, что она хочет спровоцировать дополнительное напряжение между Украиной и ее уважаемыми соседями. Нам не нужно играть на руку путину. Мы не должны играть в его игру. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, друзьями, соседями во избежание ситуации, когда Путин будет потирать руки и смеяться, когда другие страны будут настаивать на том, чтобы украинское зерно не было импортировано в их страны", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин пытается выпросить у Запада своим "зерновым шантажом". А подробнее о сложившейся ситуации в целом читайте в статье на сайте: "Выход рф из зерновой сделки: что будет, если Эрдоган не заставит путина продолжить сотрудничество".