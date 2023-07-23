Справа не швидка: у США розповіли, коли F-16 потраплять на озброєння ЗСУ

Українці мають не просто отримати літаки, а й мати можливість їх застосовувати

Американські винищувачі F-16 обов’язково потраплять на озброєння ЗСУ, але на їхнє прибуття в Україну може піти кілька місяців.

Як розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN, навіть якби рішення про передачу було прийнято в найближчі день чи два, то їхнє постачання все одно зайняло б тривалий час.

Блінкен зазначив, що причиною цього є підготовка пілотів, налагодження ланцюжків обслуговування та створення можливостей для їх застосування у загальновійськових операціях.

Водночас він не став сумніватися в тому, що ці літаки все ж таки будуть передані Україні.

"Важливо сфокусуватися на тому, щоб коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки та розумно застосовувати їх", — зазначив глава Держдепу США.

Як повідомлялося раніше, координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі розповів про те, що перші F-16 надійдуть в Україну до кінця поточного року. Втім, він зазначив, що в США не думають, що одні лише літаки допоможуть суттєво змінити ситуацію на полі бою.