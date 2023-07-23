Дело небыстрое: в США рассказали, когда F-16 попадут на вооружение ВСУ

Украинцы должны не просто получить самолеты, но и иметь возможность их применять

Американские истребители F-16 обязательно попадут на вооружение ВСУ, но на их прибытие в Украину может уйти несколько месяцев.

Как рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в интервью CNN, даже если бы решение о передаче было принято в ближайший день или два, то их поставка все равно бы заняла длительное время.

Блинкен отметил, что причиной тому является подготовка пилотов, налаживание цепочек обслуживания и создание возможностей для их применения в общевойсковых операциях.

Вместе с тем он не стал сомневаться в том, что эти самолеты все же будут переданы Украине.

"Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", — отметил глава Госдепа США.

Как сообщалось ранее, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что первые F-16 поступят в Украину до конца текущего года. Впрочем, он отметил, что в США не думают, что одни лишь самолеты помогут существенно изменить ситуацию на поле боя.