Началу обучения пилотов ВСУ на F-16 мешают несколько факторов: на что Украина может рассчитывать в итоге

Известы лишь приблизительные сроки и количество пилотов, которых будут обучать

В США ждут, пока европейские лидеры предоставят окончательный план обучения украинских пилотов на F-16, чтобы санкционировать его. По предварительным данным, тренировки должны начаться уже в августе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных политиков. Несмотря на готовность украинских воинов приступить к обучению, США все еще не одобрили передачу оборудования и материалов для F-16, включая тренажеры и учебные пособия.

На сегодняшний день все еще не ясно, какие именно страны готовы предоставить F-16 для участия в программе обучения, а после — для самой Украины. Для этого тоже нужно отдельное одобрение США. Кроме того, Джо Байден еще не решил, будут ли американские пилоты принимать участие в обучении.

Также сообщается, что коалиция стран согласилась поддержать обучение "знатоками языка, пилотами, наземным персоналом, инструкторами, самолетами или финансированием в зависимости от ситуации". Ожидается, что Украина предоставит квалифицированный персонал, способный пройти необходимые тесты по языку, состоянию здоровья и безопасности.

Ожидается, что обучение украинских пилотов пройдет в Дании и Румынии при содействии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании. Но точные места, даты, длительность программы и другие нюансы еще дорабатываются, но предположительно, обучение может быть завершено за четыре-пять месяцев. Это быстрее, чем стандартное обучение для американских пилотов. Из такой программы исключены дозаправка в воздухе, посадка по приборам и другие миссии, которые в США считают "ненужными для украинцев".

Примечательно, что украинцев обучали в США на системах ПВО Patriot, но обучение на истребителях F-16 пройдут только в Европе. Количество участников также неизвестно, но предварительно речь идет о 10–12 участниках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда США передатут Украине самолеты F-16. Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что это не быстрый процесс.