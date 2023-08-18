Решение по F-16 для Украины есть: что известно на данный момент

Похоже, передача авиации ВСУ сдвинулась с мертвой точки

Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе, которая живет в США сообщила, что есть решение по F-16 для Украины.

Об этом она написала в Facebook.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале эмодзи самолета, что может быть намеком на позитивное решение по F-16 для ВСУ.

Напомним, ранее США не одобряли передачу F-16 Украине. В середине лета этого года в Пентагоне заявили, что нынешние условия на войне "неидеальны" для использования F-16 в рамках контрнаступления, так как у оккупантов "все еще есть ПВО".

При этом некоторые западные страны до сих пор боятся провоцировать россию из-за чего передача Украине некоторых видов вооружения, включая те же самолеты F-16, задерживается.

Около недели назад появилась информация, что украинские пилоты все еще не могут начать обучение на F-16. Несмотря на желание Киева получить эти самолеты уже зимой, из-за новых "проблем" реальные поставки теперь начнутся не раньше следующего лета. Якобы это связано с владением наших военных английским языком, но в Украине это восприняли как затягивание.

Как сообщал "Телеграф", 18 августа стало известно, что США согласились с передачей истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Самолеты ВСУ получат после того, как наши пилоты закончат обучение. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отправил датским и нидерландским коллегам письма, в которых заверил в поддержке данного вопроса.