США передадуть F-16 Україні після навчання пілотів: Данія повідомила, коли воно стартує

Ці бойові літаки значно допоможуть українським військовим

Сполучені Штати Америки схвалять передачу Україні бойових літаків F-16 після того, як українські пілоти завершать навчання пілотів. При цьому вже відомо, коли розпочнеться навчання.

Про це на пресконференції з журналістами в Кемп-Девіді повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

Салліван підтвердив існування листа держсекретаря Ентоні Блінкена до його візаві у Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність схвалити поставки винищувачів F-16 Україні після завершення навчань та консультації з Конгресом.

"Це природне продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі", — наголосив радник президента США.

Також він додав, що Вашингтон і раніше не відмовлявся передавати Україні винищувачі, а цього тижня в цьому питанні "поставили знак оклику".

Водночас у Міністерстві оборони Данії анонсували, що навчання для українських пілотів у країні розпочнеться наприкінці серпня. У навчанні наших воїнів братиме участь коаліція із 11 країн. Про це пише CNN.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Сполучені штати Америки можуть передати Україні не лише винищувачі F-16, а й інші літаки.