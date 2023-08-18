США передадут F-16 Украине после обучения пилотов: Дания сообщила, когда оно стартует

Эти боевые самолеты значительно помогут украинским военным

Соединенные Штаты Америки одобрят передачу Украине боевых самолетов F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучения пилотов. При этом уже известно, когда начнется обучение.

Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами в Кэмп-Дэвиде сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

Салливан подтвердил существование письма госсекретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность одобрить поставки истребителей F-16 Украине после завершения учений и консультации с Конгрессом.

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул советник президента США.

Также он добавил, что Вашингтон и ранее не отказывался передавать Украине истребители, а на этой неделе в этом вопросе "поставили восклицательный знак".

В то же время в Министерстве обороны Дании анонсировали, что обучение для украинских пилотов в стране начнется в конце августа. В обучении наших воинов будет принимать участие коалиция из 11 стран. Об этом пишет CNN.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные штаты Америки могут передать Украине не только истребители F-16, а еще и другие самолеты.