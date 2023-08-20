"F-16 будут в украинском небе": Зеленский сообщил, сколько истребителей получит Украина от Нидерландов

Украина точно получит американские истребители

После положительных новостей о том, что Украина достигла прогресса в получении шведских боевых самолетов Gripen, появились также хорошие новости и о самолетах F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды в воскресенье, 20 августа. В своем telegram-канале он поделился фотографией с премьером страны Марком Рютте на фоне истребителя этого типа.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе", — отметил он.

Позже он добавил, что речь идет о 42 самолетах, которые будут переданы украине после завершения обучения ее пилотов.

Как известно, у Нидерландов есть 61 самолет F-16 в модификациях AM и BM, однако страна планирует заменить их на более современные F-35.

Напомним, 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов стартует уже в конце августа.