"F-16 будут в украинском небе": Зеленский сообщил, сколько истребителей получит Украина от Нидерландов
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Украина точно получит американские истребители
После положительных новостей о том, что Украина достигла прогресса в получении шведских боевых самолетов Gripen, появились также хорошие новости и о самолетах F-16.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды в воскресенье, 20 августа. В своем telegram-канале он поделился фотографией с премьером страны Марком Рютте на фоне истребителя этого типа.
"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе", — отметил он.
Позже он добавил, что речь идет о 42 самолетах, которые будут переданы украине после завершения обучения ее пилотов.
Как известно, у Нидерландов есть 61 самолет F-16 в модификациях AM и BM, однако страна планирует заменить их на более современные F-35.
Напомним, 18 августа в США заявили, что одобрят передачу истребителей после того, как украинские пилоты завершат обучение. При этом речь идет не об американских самолетах, а о тех, которыми владеют Нидерланды и Дания. При этом в Копенгагене сообщили, что обучение пилотов стартует уже в конце августа.