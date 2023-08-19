Производство боевых машин и обучение пилотов: Зеленский рассказал о результатах визита в Швецию

Бойцы ВСУ высоко оценили шведскую технику, которая появилась на вооружении

Украина и Швеция намерены развернуть в нашей стране совместное производство боевых машин пехоты CV90, которые уже успели появиться на вооружении ВСУ, кроме того вполне вероятно, что на вооружении украинских военных появятся шведские истребители Gripen.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, об этом шла речь во время его визита в Стокгольм.

"Сегодня мы детализировали нашу договоренность относительно совместного производства CV90 в Украине, локализации производства, ремонтов. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV90 появилась как можно скорее", — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что украинские военные высоко оценили возможности этих боевых машин и их возможность спасать жизни.

Помимо того Зеленский упомянул, что также речь шла о поставках самолетов JAS 39 Gripen, которые могут значительно усилить возможности Воздушных сил ВСУ и обороноспособность Украины. При этом он отметил, что тестовые испытания этих самолетов уже начались.

Кроме того, президент добавил, что сейчас две страны работают над согласованием 13-го пакета военной помощи для Украины, в который войдут снаряды к ПВО и боевых машин, запчастей и оборудования для разминирования.

Как сообщалось ранее, 19 августа стало известно, что Зеленский прибыл в Швецию в рамках рабочего визита вместе с первой леди Еленой Зеленской. Он заявил, что лично поблагодарит Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость.