Не F-16, но тоже неплохо: Украина может получить шведские истребители Gripen, что они могут (фото и видео)

Самолет создавался в Швеции в 80-х годах

Украина очень нуждается в боевой авиации, и пока идут переговоры и подготовка к передаче самолетов F-16, стало известно, что Швеция будет обучать украинских летчиков управлению истребителями Jas 39 Gripen.

Об этом сообщило шведское правительство.

Обучение украинских летчиков и авиационного персонала на истребителях JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") будет осуществляться в рамках 12-го пакета военной помощи Украине.

Украина давно проявляла интерес к покупке шведского многоцелевого самолета четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, однако возникли затруднения из-за закона Швеции, который запрещает продавать вооружение воюющему государству. Однако судя по обучению пилотов, сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen — это легкий одномоторный многоцелевой самолет-истребитель производства аэрокосмической компании Saab AB Швеции. Он стоит на вооружении Швеции, Таиланда, Чехии, Венгрии, ЮАР, Бразилии. Еще до полномасштабной войны он рассматривался как один из кандидатов на роль самолета для украинских воздушных сил.

Кабина JAS 39 Gripen

Самолет создавался в Швеции в 80-х годах, его приоритетами были простота в обслуживании, неприхотливость в отношении взлетно-посадочных полос, а также дешевая эксплуатация, без уменьшения боевой эффективности.

Существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Соответствуют годам по уровню технологий и оснащения: 90-е, 2000-е и 2010-е годы.

Последняя версия JAS 39E/F — Gripen New Generation. На этот самолет установлен новый двигатель F414 F/A-18 Super Hornets, позволяющий без форсажа лететь на сверхзвуковой скорости. По уровню технической оснастки JAS 39E/F не уступает F-16 современных версий. В него интегрированы все современные цифровые системы, включая радар с активной фазированной решеткой, оптико-локационной системой, станцией радиоэлектронной борьбы.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1 500 км.

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, находящуюся с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В него также интегрированы ракеты средней дальности AIM-120, что дает возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости.

JAS 39 – это многоцелевой самолет, поэтому кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, он может нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей.

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