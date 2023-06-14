Канада передает Украине конфискованный у рф самолет "Руслан": чем он поможет ВСУ (видео)

В 1985 году на самолете "Руслан" установили 21 рекорд мира

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который на днях посетил Киев, заявил, что в рамках нового пакета военной помощи его страна передает Украине конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан" — самый большой грузовой самолет серийного производства в мире.

О его характеристиках и чем он может быть полезен Украине в войне с российскими оккупантами, рассказал портал Speka.

Напомним, в апреле 2022 года суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов". Трем самолетам Ан-124-100 был запрещен вылет из Германии, одному из Канады.

Ан-124 "Руслан" (Кодовое имя НАТО — "Condor") — советский, а впоследствии — украинский самолет, который является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" был вообще крупнейшим самолетом. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР на Киевском авиационном завод "Авиант" и серийно на "Авиастар-СП" в Ульяновске в россии. Фактически, Украина получит от Канады свой же самолет, который был в собственности рф.

В 1985 году на самолете "Руслан" установили 21 рекорд мира (в частности, по грузоподъемности в 171,2 тонны), а в 1987 – рекорд по дальности перелета по замкнутому маршруту (20,15 тыс. км).

Всего было создано 55 единиц Ан-124 "Руслан", из которых на 2011 год в реестрах осталось 46. В Украине использовали всего 7 таких самолетов, 36 было у россии, 22 из них использовались с военными целями.

В ходе войны против Украины оккупанты использовали Ан-124 для срочной передислокации ракет "Искандер" к аэродрому возле Минска, а также для переброски пусковых установок "Точки У" на аэродром в Манулищах (также Беларусь).

Ан-124 способен транспортировать:

яхты;

фюзеляжи самолетов;

локомотивы;

ракеты;

военную технику.

Самолет позволяет осуществлять оперативную погрузку грузов до 120 тонн и парашютное десантирование грузов до 100 тонн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об истребителях F-18, которые могут передать Украине.