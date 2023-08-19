Зеленский прибыл с визитом в Швецию: первые подробности

Президент заявил, что лично поблагодарит Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость

Президент Владимир Зеленский прибыл в Швецию в рамках рабочего визита вместе с первой леди Еленой Зеленской. Он заявил, что лично поблагодарит Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость.

В течение дня он встретится с королевской парой и премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Как сообщается в канале президента в Telegram, состоятся также встречи со спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

"Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути к НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", — говорится в сообщении.

Отметим, что это первая поездка Зеленского за границу со времен посещения июльского саммита НАТО в Вильнюсе, на котором Украина и лидеры государств "Большой семерки" провозгласили совместную декларацию о гарантиях безопасности для нашего государства.