Зеленский и Залужный гуляют по разрушенной москве: ИИ нарисовал "открытки из будущего"

На картинках показаны самые известные места российской столицы

Искусственный интеллект все прочнее входит в жизни простых людей и уже позволяет создавать очень атмосферные картинки. Например, он может представить, как могла бы выглядеть прогулка президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по улицам разрушенной москвы.

Соответствующие изображения были обнародованы в telegram-канале AI 4 ART, который специализируется на использовании нейросетей для нужд искусства.

"Если россия не заберет войска и не прекратит войну, такие листовки обязательно появятся в реальности", — говорится в подписи к изображениям.

На изображениях показаны известные локации российской столицы, вроде Большого театра, Арбата и Красной площади.

Авторы сообщения не указали, какой инструмент был использован для создания этих картинок, как и не упомянули о том, потребовало ли их создание человеческого вмешательства.

Как известно, искусственный интеллект это компьютерная программа, которая имеет схожие механизмы работы с человеческим мозгом, а потому способна применять творческий подход к решению какой-либо задачи.

К примеру, ранее мы писали о том, что ИИ смог показать то, как бы выглядела горящая москва, если бы ее рисовали разные известные художники.