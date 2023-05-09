Пикассо, Ван Гог, Дали и не только: ИИ создал картины "Москва горит" в стиле разных художников

ИИ помог взглянуть на горящую Москву под другим углом

Искусственный интеллект все прочнее входит в нашу жизнь, позволяя решить многие рабочие вопросы или просто порадовать людей новым контентом. К примеру, некоторые системы могут показать, как бы выглядела горящая Москва, если бы ее рисовали разные известные художники.

Соответствующими изображениями поделилась пользовательница соцсети Facebook Ирина Мамина.

"Искусственный интеллект нарисовал картины "Москва горит" в стиле разных художников. Вот немного. Наслаждаемся", — подписала изображения она.

Пожар в Москве в представлении искусственного интеллекта

Как известно, искусственный интеллект это компьютерная программа, которая имеет схожие механизмы работы с человеческим мозгом, а потому способна применять творческий подход к решению какой-либо задачи. В частности сейчас существует довольно большое количество подобных программ, способных создавать изображения. Одним из таковых, к примеру, является Midjourney.

Другие же системы, такие как ChatGPT, могут симулировать человеческое общение и помогать при выполнении большого количества разнообразных заданий.

При этом использования этих программ вызывает не только надежду, но и опасения о том, что они могут выйти из-под контроля. Поэтому некоторые эксперты, вроде Илона Маска и Стив Возняка и вовсе призывают человечество "притормозить" с дальнейшей их разработкой.