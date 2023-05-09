Пікассо, Ван Гог, Далі і не тільки: ШІ створив картини "Москва горить" у стилі різних художників

ШІ допоміг поглянути на палаючу Москву під іншим кутом

Штучний інтелект все міцніше входить у наше життя, дозволяючи вирішити багато робочих питань або просто порадувати людей новим контентом. Наприклад, деякі системи можуть показати, як би виглядала Москва, що горіла, якби її малювали різні відомі художники.

Відповідними зображеннями поділилася користувачка соцмережі Facebook Ірина Мамина.

"Штучний інтелект намалював картини "Москва горить" у стилі різних художників. Ось небагато. Насолоджуємося", — підписала зображення вона.

Пожежа в Москві в уявленні штучного інтелекту

Як відомо, штучний інтелект це комп’ютерна програма, яка має схожі механізми роботи з людським мозком, а тому здатна застосовувати творчий підхід до вирішення будь-якого завдання. Зокрема, зараз існує досить велика кількість подібних програм, здатних створювати зображення. Одним із таких, наприклад, є Midjourney.

Інші системи, такі як ChatGPT, можуть симулювати людське спілкування і допомагати при виконанні великої кількості різноманітних завдань.

У цьому використання цих програм викликає як надію, а й побоювання у тому, що можуть вийти з-під контролю. Тому деякі експерти, на кшталт Ілона Маска і Стів Возняка взагалі закликають людство "пригальмувати" з подальшою їх розробкою.