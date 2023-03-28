Економіст та голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза попередив про можливу небезпеку розвитку штучного інтелекту

Що станеться з людьми, коли ШІ стане краще за нас у кожному з коли-небудь вирішеного розумового завдання?

Для невирішених завдань, з якими ШІ, можливо, поки що не впорається, залишаться ті жалюгідні частки відсотка геніїв, яких буде достатньо для подальшого розвитку цивілізації. Як, власне, було за всіх часів: кількість геніїв, які створюють щось нове і рухають історію, завжди було дуже мало. Але що буде з рештою 99% населення планети?

Навіщо щось вчити, якщо можна запитати машину та миттєво отримати відповідь? Проста порада чи керівництво до дії: роби те чи це, якщо хочеш отримати щось. Адже саме це, "отримати щось", є головним драйвером більшості людських мотивацій на рівні обивателя.

ШІ, інтегрований у кожен пристрій, який завжди буде з нами: у будинку, в машині, на тілі і навіть у тілі — це миттєва готова відповідь на будь-яке запитання, яке не потребує жодних зусиль. Можна не тільки позбавити себе складної та виснажливої практики добування знань, але навіть взагалі не вміти читати та писати. Відпадає необхідність у найпростіших навичках та примітивній грамотності.

Якщо ми дізнаємося, що простіше попросити зробити це машину, чи ми перестанемо це робити самі?

Джерело: пост Комизи в Facebook