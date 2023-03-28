Экономист и председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза предупредил о возможной опасности развития ИИ

Что произойдет с людьми, когда ИИ станет лучше нас в каждой из когда-либо решенной умственной задаче?

Для нерешенных задач, с которыми ИИ, возможно, пока не справится, останутся те жалкие доли процента гениев, которых будет достаточно для дальнейшего развития цивилизации. Как, собственно, было во все времена: количество гениев, создающих нечто новое и двигавших историю, всегда было ничтожно мало. Но что будет с остальными 99% населения планеты?

Зачем что-то учить, если можно спросить машину и мгновенно получить ответ? Простой совет или руководство к действию: делай то или это, если хочешь получить нечто. Ведь именно это, "получить нечто", является главным драйвером большинства человеческих мотиваций на уровне обывателя.

ИИ, интегрированный в каждое устройство, которое будет всегда с нами: в доме, в машине, на теле и даже в теле — это мгновенный готовый ответ на любой вопрос, который не требует никаких усилий. Можно не только избавить себя от сложной и изнурительной практики добывания знаний, но даже вообще не уметь читать и писать. Отпадает необходимость в простейших навыках и примитивной грамотности.

Если мы узнаем, что проще попросить сделать это машину, перестанем ли мы это делать сами?

Источник: пост Комызы в Facebook