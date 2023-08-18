Зеленський і Залужний гуляють по зруйнованій москві: ШІ намалював "листівки з майбутнього"

На картинках показано найвідоміші місця російської столиці

Штучний інтелект все міцніше входить у життя простих людей і навіть дозволяє створювати дуже атмосферні картинки. Наприклад, він може уявити, як могла б виглядати прогулянка президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вулицями зруйнованої москви.

Відповідні зображення були оприлюднені в telegram-каналі AI 4 ART, який спеціалізується на використанні нейромереж для потреб мистецтва.

"Якщо росія не забере війська та не припинить війну, такі листівки обов'язково з'являться у реальності.", — йдеться у підписі до зображень.

На зображеннях показано відомі локації російської столиці, на зразок Великого театру, Арбату та Червоної площі.

Автори повідомлення не вказали, який інструмент був використаний для створення цих картинок, як і не згадали про те, чи вимагало їх створення людського втручання.

Як відомо, штучний інтелект це комп’ютерна програма, яка має схожі механізми роботи з людським мозком, а тому здатна застосовувати творчий підхід до вирішення будь-якого завдання.

Наприклад, раніше ми писали про те, що ШІ зміг показати те, як виглядала б палаюча москва, якби її малювали різні відомі художники.