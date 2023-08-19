Зеленський прибув із візитом до Швеції: перші подробиці

Президент заявив, що особисто подякує Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність

Президент Володимир Зеленський прибув до Швеції у рамках робочого візиту разом з першою леді Оленою Зеленською. Він заявив, що особисто подякує Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність.

Протягом дня, серед іншого, він зустрінеться з королівською парою та прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Як повідомляється у каналі президента в Telegram, відбудуться також зустрічі зі спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це перша поїздка Зеленського за кордон з часів відвідин липневого саміту НАТО у Вільнюсі, на якому Україна та лідери держав "Великої сімки" проголосили спільну декларацію щодо безпекових гарантій для нашої держави.