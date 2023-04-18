Шведські військові ефектно провели українських воїнів додому: "Хочуть реванш за Полтаву!" (відео)

Швеція не лише допомагає "бронею", але й навчає наших бійців

Українські військові продовжують опановувати іноземну техніку за кордоном. Чергова група наших захисників завершила навчання. Тож іноземні військові знову зворушили своєю повагою до українських колег. Слідом за британцями з честю провели додому воїнів ЗСУ шведські військові.

Відео опублікував Сергій Стерненко. У ньому йдеться, що після навчань українські солдати повертаються захищати батьківщину. Закордонні шведські колеги та інструктори влаштували живий коридор перед автобусами і віддають честь українським захисникам. Також поруч із шеренгами стоять люди, які тримають синьо-жовті прапори України та прапори Швеції.

У коментарях люди висловлюють своє зворушення побаченим. Також жартують, що росіян так мають проводжати у Африці після навчань стрільби з лука. Також в інших каналах зазначають, що таким чином українці та шведи знову об’єдналися, щоб взяти реванш через триста років після битви під Полтавою.

Ще одне відео опублікували з сусідньої Норвегії. Там також провели українських воїнів після навчань.

Нагадаємо, що нещодавно на фронті засвітилися шведські ПТРК. "Телеграф" розповідав, чим вони корисні на фронті.

Тим часом сама Швеція підтримала вступ до НАТО слідом за Фінляндією. З цього приводу у світі активно тролять російського диктатора путіна.