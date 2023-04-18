Шведские военные эффектно провели украинских воинов домой: "Хотят реванш за Полтаву!" (видео)

Швеция не только помогает "броней", но и учит наших бойцов

Украинские военные продолжают овладевать иностранной техникой за рубежом. Очередная группа наших защитников завершила обучение. Иностранные военные снова тронули своим уважением к украинским коллегам. Следом за британцами с честью провели домой воинов ВСУ шведские военные.

Видео опубликовал Сергей Стерненко. В нем говорится, что после учений украинские солдаты возвращаются защищать родину. Зарубежные шведские коллеги и инструкторы устроили живой коридор перед автобусами и отдают честь украинским защитникам. Также рядом с шеренгами стоят люди, держащие сине-желтые флаги Украины и флаги Швеции.

В комментариях люди выражают свое умиление увиденным. Также шутят, что россиян так должны провожать в Африке после стрельбы из лука. Также в других каналах отмечают, что таким образом украинцы и шведы снова объединились, чтобы взять реванш спустя триста лет после битвы под Полтавой.

Еще одно видео было опубликовано из соседней Норвегии. Там провели украинских воинов после учений.

Напомним, что недавно на фронте засветились шведские ПТРК. "Телеграф" рассказывал, чем они полезны на фронте.

Тем временем сама Швеция поддержала вступление в НАТО вслед за Финляндией. По этому поводу в мире активно тролят российского диктатора путина.