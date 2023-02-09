Броня будет: Швеция одобрила рекордный пакет помощи Украине

В Украину прибудут шведские БМП и не только

Парламент Швеции одобрил рекордный для страны пакет оборонной помощи для Украины, который будет включать в себя противотанковое вооружение и бронетехнику.

Как говорится на сайте парламента страны общий пакет оценивается в 4,3 миллиарда шведских крон, что примерно равно 406 миллионам долларов или почти 15 миллиардам гривен.

"Военное оборудование, без которого вооруженные силы Швеции в течение определенного времени могут обойтись, будет передано Украине", — говорится в сообщении.

Пакет будет включать в себя противотанковое вооружение, включая ПТРК Robot 57 (шведское название гранатометов NLAW), а также оборудование для разминирования и боевые машины пехоты CV90.

Соответствующие изменения в оборонный бюджет страны, как ожидается, будут утверждены 13 февраля.

Это уже десятый пакет помощи Украине от Швеции с момента начала российского вторжения, однако ни один из них не был настолько крупным.

Как известно, Швеция также является членом "танковой коалиции", в которую помимо нее входят Польша, Испания, Норвегия, Канада, Финляндия, Великобритания и Турция. 30 января о намерении присоединиться к ней также сообщила Дания.