Укр

В Украине засветились шведские ПТРК: чем они помогут ВСУ

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Никита Синицин Никита Синицин
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ВСУ получают помощь со всего мира
ВСУ получают помощь со всего мира. Фото УНИАН

ПТРК действует по принципу одной из американских противотанковых ракет

В Украине был замечен шведский противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL 2, о поставке которого ВСУ официально не сообщалось, однако состоящий на вооружении наших военных.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Clash Report, объяснив, что эти ракеты специально разработаны для поражения техники в самых слабых местах. Он бьет по корпусу и крыше башни, работая по тому же принципу, что и американские TOW-2B. Кроме работы с земли, эти ПТРК могут быть установлены на бронетранспортер M113 и т.п.

Сам ПТРК RBS-56 BILL 2 был принят на вооружении шведской армии в 1985-м году и являет собой треногу с пусковой установкой, ночным и дневным прицелами и собственно ракетой. Комплекс с ракетой весит до 45 кг, переводится в боевое положение всего за 10-15 секунд и обслуживается расчетом из трех человек.

ПТРК RBS-56 BILL 2

Сама стрельба может осуществляться из положения "стоя", "с колена", "сидя" или "лежа", а наведение 10-килограммовой ракеты на цель осуществляется по проводам. Это делает RBS-56 BILL 2 похожей на украинский ПТРК "Стугна", однако наш комплекс способен бить на 5 км, а шведский — максимум на 2,2 км.

А пока ВСУ продолжают получать оружие практически со всего мира, оккупанты из-за потерь в технике вынуждены вытаскивать уже музейные экспонаты.

Теги:
#Швеция #Оружие #Военная техника #ПТРК #ВСУ #ПТРК Стугна