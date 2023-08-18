Зеленський анонсував сюрприз до Дня Незалежності України: крокуємо до кола найміцніших держав світу

Президент анонсував добрі новини найближчим часом

Напередодні Дня Незалежності Україна готує важливі кроки, щоб показати, що вона входить до числа найміцніших держав світу.

Як розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, цього тижня головним завданням було здобуття нового озброєння для українських військових.

"Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок у коло найміцніших держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно", — зазначив він.

За словами глави держави, новини в цьому плані для України будуть і жителі нашої країни їх побачать. При цьому він натякнув, що вони готуються за підтримки сусідніх країн ЄС та тих європейських країн, де поки що співпраці було недостатньо.

Крім того, Зеленський додав, що на сьогодні 18 країн приєдналися до декларації про гарантії безпеки, 63 дипломатичні місії працюють над реалізацією положень Формули миру, а Україна також робить усе можливе, щоб до кінця року розпочати переговори з ЄС щодо членства.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв добрі новини щодо успіхів на фронті, перевірок ТЦК та постачання нових пакетів озброєння.