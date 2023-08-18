Зеленский анонсировал сюрприз ко Дню Независимости Украины: шагаем к кругу самых крепких государств мира

Президент анонсировал хорошие новости в ближайшее время

Накануне Дня Независимости Украина готовит важные шаги, чтобы показать, что она входит число наиболее крепких государств мира.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, на этой неделе главным заданием было получение нового вооружения для украинских военных.

"Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно", — отметил он.

По словам главы государства новости в этом плане для Украины будут и жители нашей страны их увидят. При этом он намекнул, что они готовятся при поддержке соседних стран ЕС и тех европейских стран, где пока сотрудничества было недостаточно.

Кроме того, Зеленский добавил, что к настоящему времени 18 стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности, 63 дипломатические миссии работают над реализацией положений Формулы мира, а Украина также делает все возможное, чтобы к концу года начать переговоры с ЕС о членстве.

Напомним, ранее Зеленский пообещал хорошие новости относительно успехов на фронте, проверок ТЦК и поставок новых пакетов вооружения.