"Новости будут скоро... Результаты хорошие": Зеленский сделал несколько намеков

Есть положительные новости с фронта

Президент Владимир Зеленский сообщает, что в Украину продолжает заходить тяжелая техника, артиллерия и средства ПВО. Тем временем Киев ведет работу над следующими пакетами военной помощи. Вскоре стоит ожидать хороших новостей по этому поводу.

Об этом он написал в пятницу, 18 августа, своем Telegram-канале.

По словам главы государства, есть в то же время и положительные новости относительно ситуации на фронте, контрнаступления, проверок украинских ВВК и военкомов.

"Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные деяния. Результаты применения дронов. Течение комплексной инспекции ВЛК. А также работа СБУ по "военкомам" и коллаборантам. Хорошие результаты", — отметил он.

Также Зеленский добавил, что отдельно были закрыты доклады Службы безопасности Украины и Главного управления разведки относительно их специальных задач. Работа продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник министра обороны Украины Алексей Копытько резко ответил на американскую статью о якобы неспособности ВСУ вернуть Мелитополь.