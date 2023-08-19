Виробництво бойових машин та навчання пілотів: Зеленський розповів про результати візиту до Швеції

Бійці ЗСУ високо оцінили шведську техніку, яка з’явилася на озброєнні

Україна і Швеція мають намір розгорнути в нашій країні спільне виробництво бойових машин піхоти CV90, які вже встигли з’явитися на озброєнні ЗСУ, крім того, цілком ймовірно, що на озброєнні українських військових з’являться шведські винищувачі Gripen.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, про це йшлося під час його візиту до Стокгольма.

"Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV90 в Україні, локалізації виробництва, ремонтів. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилася якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що українські військові високо оцінили можливості цих бойових машин та їхню можливість рятувати життя.

Крім того, Зеленський згадав, що також йшлося про постачання літаків JAS 39 Gripen, які можуть значно посилити можливості Повітряних сил ЗСУ та обороноздатність України. При цьому він зазначив, що тестові випробування цих літаків уже розпочалися.

Крім того, президент додав, що зараз дві країни працюють над узгодженням 13-го пакету військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди до ППО та бойових машин, запчастин та обладнання для розмінування.

Як повідомлялося раніше, 19 серпня стало відомо, що Зеленський прибув до Швеції в рамках робочого візиту разом із першою леді Оленою Зеленською. Він заявив, що особисто подякує Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу та незалежність.