Бронированный “викинг”: какую технику Швеция передаст ВСУ

Швеция поставит лучшее, что у нее есть

Швеция поставит Украине 50 самых современных своих БМП CV90, а также САУ Archer ("Лучник"). И если гаубицы уже состоят на вооружении ВСУ, то БМП будут первой шведской бронетехникой в украинской армии.

Об этом в четверг, 19 января, заявил премьер Ульф Кристерссон, сообщает шведское издание Cornucopia.

История БМП CV90 началась в 1984 году, когда стартовали конструкторские работы. Производство техники было налажено в 1993-м и с тех пор она имеет три комплектации – одна для шведской армии и две на экспорт.

Вероятно, ВСУ получат именно базовую "шведскую" комплектацию: БМП весит около 25 тонн, вооружена 40 мм шведской пушкой Bofors (экспортные варианты имеют пушки 30 и 35 мм) и пулеметом калибра 7,62 мм.

Подобное вооружение делает CV90 одной из наиболее мощных БМП в мире, правда, имеется и серьезный недостаток – на них нельзя установить противотанковые управляемые ракеты, в отличие от американских M2А2 Bradley, которые также впервые получат ВСУ.

В то же время CV90 является одной из наиболее лучше защищенных БМП в мире, поскольку кроме собственной катаной стальной брони может оборудоваться навесными модулями композитной (сталь плюс керамические вставки) брони различных производителей и комплексами активной защиты. Все это увеличивает вес техники до 35 тонн, зато обеспечивает защиту от 30 мм снарядов, чем может похвастаться далеко не каждая БМП.

Несмотря на возросший вес, бронемашина имеет отличные ходовые характеристики: скорость по шоссе достигает 70 км/ч. Она преодолевает брод глубиной до 1,4 м, стенку — до 0,5 м высотой, ров до 2,6 м шириной и подъем до 30 градусов.

Экипаж БМП состоит из трех человек, кроме того, она может взять на борт до восьми десантников.

Важен и тот факт, что CV90 приняли участие в боевых действиях в Афганистане, то есть реальные бои показали эффективность бронемашины.

Известно, что ВСУ вскоре получат самый современный британский бронетранспортер FV430 Mk.3 Bulldog, однако их точное число неизвестно.