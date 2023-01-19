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Умеют плавать и не боятся выстрелов из РПГ: в чем особенность британских БТР "Бульдог"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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БТР FV430 Bulldog Новость обновлена 19 января 2023, 09:56
БТР FV430 Bulldog. Фото Wikipedia

Украина получит 100 бронетранспортёров, среди которых будут FV430 Bulldog

Великобритания в очередной раз окажет Украине военную помощь, в которую будут входить также гусеничные БТР FV430 Bulldog. Однако точное их количество остается неизвестным. "Телеграф" расскажет, чем интересны бронетранспортеры "Бульдог".

О передаче Украине нового пакета помощи заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его слова на своей странице в Twitter процитировал редактор военной редакции Sky News Дебора Хейнса.

Отмечается, что военная помощь для украинских защитников также будет состоять из танков Challenger 2, батарея с 8 155-мм САУ AS-90, десятков беспилотников и сотен ракет (GMLRS, StarAM, AM).

Что известно о БТР FV430 Bulldog

Представляет собой модернизированный бронетранспортёр от BAE Systems с новым двигателем и навесной динамической защитой для линейных частей Британской армии. Разработан в 2006 году на базе гусеничной платформы FV430.

Бронетранспортеры получили противоминную защиту от компании Rafael. Броня БТР способна противостоять выстрелам из РПГ. Также на них был установлен дизельный двигатель Rolls-Royce K60. В результате этого вес БТР увеличился до 15,3 т.

Характеристики

  • Экипаж – 2 человека;
  • Вместимость десантного отделения – 8 бойцов;
  • Оборудован пулеметами 7,62-мм пулеметом L7;
  • Боекомплект – 1 600 патронов 7,62-мм;
  • Максимальная скорость – 72 км/ч по шоссе;
  • Запас хода – 590 км по шоссе;
  • БТР способен плыть со скоростью 6 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили на вооружение девять военных беспилотников H10 Poseidon Mk II.

Теги:
#Украина #Великобритания #Оружие #БТР #Военная помощь