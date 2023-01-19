Умеют плавать и не боятся выстрелов из РПГ: в чем особенность британских БТР "Бульдог"

Украина получит 100 бронетранспортёров, среди которых будут FV430 Bulldog

Великобритания в очередной раз окажет Украине военную помощь, в которую будут входить также гусеничные БТР FV430 Bulldog. Однако точное их количество остается неизвестным. "Телеграф" расскажет, чем интересны бронетранспортеры "Бульдог".

О передаче Украине нового пакета помощи заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его слова на своей странице в Twitter процитировал редактор военной редакции Sky News Дебора Хейнса.

Отмечается, что военная помощь для украинских защитников также будет состоять из танков Challenger 2, батарея с 8 155-мм САУ AS-90, десятков беспилотников и сотен ракет (GMLRS, StarAM, AM).

Что известно о БТР FV430 Bulldog

Представляет собой модернизированный бронетранспортёр от BAE Systems с новым двигателем и навесной динамической защитой для линейных частей Британской армии. Разработан в 2006 году на базе гусеничной платформы FV430.

Бронетранспортеры получили противоминную защиту от компании Rafael. Броня БТР способна противостоять выстрелам из РПГ. Также на них был установлен дизельный двигатель Rolls-Royce K60. В результате этого вес БТР увеличился до 15,3 т.

Характеристики

Экипаж – 2 человека;

Вместимость десантного отделения – 8 бойцов;

Оборудован пулеметами 7,62-мм пулеметом L7;

Боекомплект – 1 600 патронов 7,62-мм;

Максимальная скорость – 72 км/ч по шоссе;

Запас хода – 590 км по шоссе;

БТР способен плыть со скоростью 6 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили на вооружение девять военных беспилотников H10 Poseidon Mk II.