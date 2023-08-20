Більше винищувачів для України! Ще одна країна погодилася передати ЗСУ свої F-16

На озброєнні Данії стоїть понад 30 літаків цього типу

Данія за Нідерландами погодилася передати свої літаки F-16 на потреби Збройних сил України.

Як інформує прес-служба Міністерства оборони Данії, керівництво країни продовжить працювати над тим, щоб більше країн приєдналися до "коаліції винищувачів" та допомогли Україні із захистом неба від російського терору.

"Данія та Нідерланди подарують Україні літаки F-16. Винищувачі давно затребувані Україною і повинні, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії росії", — йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Якоба Еллеманн-Єнсена, він пишається тим, що його країна допомагає Україні боротися проти російської агресії, крім того, подібна безоплатна передача літаків ставить Данію в число лідерів за обсягами наданої допомоги.

Міністерство також нагадало, що Данія та Нідерланди очолюють коаліцію винищувачів, яку було офіційно створено на саміті НАТО у Вільнюсі. Об’єднання має на меті навчити українських пілотів керуванню західними винищувачами, включаючи як F-16, так і деякі інші моделі.

Скільки літаків буде передано Україні не повідомляється, проте на озброєнні Данії знаходиться 34 літаки цього типу та ще 10 були на зберіганні. Копенгаген, як і Амстердам, планує відмовитися від них у майбутньому, щоб пересадити пілотів на сучасніші F-35.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що собою представляють літаки F-16, передача яких в останні дні стала особливо гарячою темою.