Больше истребителей для Украины! Еще одна страна согласилась передать ВСУ свои F-16

На вооружении Дании стоит более 30 самолетов этого типа

Дания вслед за Нидерландами согласилась передать свои самолеты F-16 на нужды Вооруженных сил Украины.

Как информирует пресс-служба Министерства обороны Дании, руководство страны продолжит работать над тем, чтобы больше стран присоединились к "коалиции истребителей" и помогли Украине с защитой неба от российского террора.

"Дания и Нидерланды подарят Украине самолеты F-16. Истребители давно востребованы Украиной и должны, в том числе, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии россии", — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Якоба Эллеманн-Йенсена, он гордится тем, что его страна помогает Украине бороться против российской агрессии, кроме того, подобная безвозмездная передача самолетов ставит Данию в число лидеров по объемам оказанной помощи.

Министерство также напомнило, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию истребителей, которая была официально создана на саммите НАТО в Вильнюсе. Объединение ставит целью обучить украинских пилотов управлению западными истребителями, включая как F-16, так и некоторые другие модели.

Сколько самолетов будет передано Украине не сообщается, однако на вооружении Дании находится 34 самолета этого типа и еще 10 были на хранении. Копенгаген, как и Амстердам, планирует отказаться от них в будущем, чтобы пересадить пилотов на более современные F-35.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из себя представляют самолеты F-16, передача которых в последние дни стала особо горячей темой.