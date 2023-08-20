Украина достигла прорыва в получении F-16: что известно о самом распространенном боевом самолете мира

Чем хороши американские самолеты

В воскресенье, 20 августа, президент Украины сообщил о прорыве в переговорах относительно получения ВСУ истребителей F-16 американского производства.

Поскольку тема с истребителями этого типа поднимается в последнее время все чаще, "Телеграф" решил напомнить читателям, что они из себя представляют.

Самолет это далеко не новый и впервые попал на вооружение США в далеком 1978 году и с тех пор стоят или стояли на вооружении около 30 стран мира. Изначально производством занималась компания General Dynamics, однако с 1993 года она продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Martin.

По состоянию на 2018 год их было произведено более 4,5 тысячи штук, что делает F-16 самым распространенным боевым самолетом в мире. Несмотря на стиль почтенный возраст, самолет все еще не потерял актуальности в наши дни благодаря огромному количеству модификаций и доступного новейшего вооружения.

При этом эти самолеты применялись чуть ли не во всех современных конфликтах и имеются задокументированные свидетельства о 65 воздушных боях против советски/российских самолетов. Примечательно то, что во всех из них F-16 выходил победителем.

Характеристики F-16

размах крыльев – 9,45 м (увеличивается до 10, если на концах крыльев прикреплены ракеты);

максимальный взлетный вес – 21,7 тонны;

полезная нагрузка – 8,7-8,8 тонны в зависимости от двигателя;

двигатель – 7,7 тысячи кгс без форсажа, 13,1 тысячи кгс с форсажем;

боевой радиус – в зависимости от нагрузки от 1,3 до 1,7 тысячи километров;

максимальная скорость — 2178 км/ч на высоте 12 200 м

Вооружение у всех западных самолетов в целом похожее, для F-16 это 20-мм шестиствольная пушка M61A1, а также всевозможные управляемые и свободнопадающие бомбы и ракеты разных типов, которые могут быть размещены на 9 точках крепления.

Напомним, помимо американских F-16 наша страна также может получить шведские Gripen. "Телеграф" рассказывал о том, что это за самолеты и чем отличаются от других западных аналогов.