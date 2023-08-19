"Швейцарский нож" в мире истребителей: что известно о "Грипенах", которые тестируют украинские пилоты

Самолет имеет свои сильные и слабые места

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию в субботу, 19 августа, заявил, что украинские пилоты начали тестовые испытания самолетов JAS 39, более известных как "Грипен".

"Телеграф" решил напомнить читателям, что это за самолет и почему он важен для Украины не менее, чем американские F-16.

Стоит отметить, что еще в 2020 году Воздушные силы ВСУ представили документ, в котором описали видение того, на чем будут летать украинские пилоты в 2035 году. Тогда именно Gripen был признан наиболее оптимальным для нашей страны вариантом по соотношению боевых возможностей и цены. Впрочем, дальше дело не пошло и каких-либо заказов Украина Швеции не давала.

JAS 39 Gripen ("Грифон") является детищем шведской компании SAAB и стоит на вооружении пяти стран. Свой первый полет самолет совершил еще в 1988 году, однако в ряды шведских ВВС влился лишь в 1996 году.

Благодаря большому комплекту доступного вооружения, "Грипен" может быть использован в качестве разведчика истребителя или штурмовика.

В целом он является истребителем 4 поколения, что делает его сопоставимым по возможностям с американским F-16 или советским Миг-29.

Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит лишь 7 тонн (пустым).

Вместе с тем JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не являлась членом НАТО, то и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. Например, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия.

К слову, именно о гибкости думали разработчики в первую очередь при создании этого самолета: новый истребитель должен был иметь возможность действовать с плохо подготовленных аэродромов и иметь укороченный взлёт, быть удобным и максимально простым в обслуживании. Возможно, именно это и привлекло внимание украинских военных, которые называли его наиболее подходящим для украинских условий.

Кроме того, детище SAAB превосходит F-16 и по ценовым показателям — 30 миллионов долларов против 40+.

Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1 500 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Швеция входит в "коалицию истребителей", которая ставит целью вооружить Украину современными истребителями западного образца.