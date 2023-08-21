"Куда летим? - На Москву": сеть взорвалась мемами насчет передачи Украине истребителей F-16

Украинцы очень обрадовались информации и передаче боевых самолетов

Решение Дании и Нидерландов подарить Украине истребители F-16, в которых очень нуждается наша страна, вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отреагировали на новость, опубликовав большое количество шуток по этой теме.

"Телеграф" собрал по сети самые веселые мемы и фотожабы по данному событию.

Многие пользователи оставили короткие комментарии с фразой "Самолеты летят – будем всех бомбить", тем самым напомнив слова президента Владимира Зеленского, сказанные им в 2020 году. Тогда он по случаю Дня Независимости говорил о построении нового авиасудна. Однако в сегодняшних реалиях его слова обретают другое значение.

Также в сети появилось много мемов и фотожаб с фотографией украинского президента и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, на которой они вместе сидят в истребителе.

Лучшие шутки и мемы из сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине истребители F-16 после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Дания тем временем уже сообщила, когда на ее территории стартуют учения воинов на истребителях.