БПЛА атаковали москву: один упал на башню "Москва-Сити", два летели по интересной траектории (фото, видео)

У россиян традиционно "успешно сработало ПВО"

Столицу россии москву в ночь на 23 августа снова атаковали беспилотники. На этот раз тут зафиксировали три ударных БПЛА. Примечательно, что два из них сбили в подмосковных Химках — которые находятся на северо-запад от москвы.

В результате падения одного из них в одном из зданий комплекса "Москва-Сити" есть разрушения. Российские СМИ пишут, что все три дрона якобы были уничтожены.

По данным министерства обороны россии, в результате инцидента никто не пострадал.

"23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Пострадавших нет", — отметили там.

Также на видео попал момент удара по башне One Tower в "Москва-Сити". Там выбиты окна с 11 по 14 этаже. По данным источника, стены и несущие конструкции повреждений не получили.

Момент удара беспилотника по Москва-Сити

Москву атаковали БПЛА

Кроме того, взрывной волной выбило окна в восьми квартирах многоэтажки, которая находится в 100 метрах от места взрыва БПЛА в "Москва-Сити".

Москву атаковали БПЛА

Москву атаковали БПЛА

Москву атаковали БПЛА

Москву атаковали БПЛА

Москву атаковали БПЛА

Падение второго и третьего БПЛА зафиксировано в подмосковных Химках, расположенных севернее москвы. Один из них упал в районе Старбеево, в 6 км от которого расположен аэропорт "Шереметьево". Там повреждена стена магазина, а в одном из жилых домов выбиты стёкла.

Химки и Старбеево на карте

Москву атаковали БПЛА

Москву атаковали БПЛА

Из-за атаки дронов в москве ограничивали работу аэропортов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно один из БПЛА сбили в подмосковье возле дома пропагандистки маргариты симоньян.