"Геббельсян, тебе страшно?": БПЛА в Подмосковье упал возле дома путинской пропагандистки
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Обломки сбитой техники рухнули на соседней улице
Беспилотный летательный аппарат, сбитый в Подмосковье утром в понедельник, 21 августа, упал рядом с домом известной российской пропагандистки маргариты симоньян.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", — написала симоньян.
В то же время в Минобороне рф заявили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы".
"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В социальных сетях уже успели отреагировать на происшествие, отметив, что пропагандистка сама же раскрыла информацию о себе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 августа в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв. Как оказалось, столицу атаковал беспилотник. Сутками ранее случился подобный инцидент — два БПЛА летели на москву.