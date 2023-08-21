"Геббельсян, тебе страшно?": БПЛА в Подмосковье упал возле дома путинской пропагандистки

Обломки сбитой техники рухнули на соседней улице

Беспилотный летательный аппарат, сбитый в Подмосковье утром в понедельник, 21 августа, упал рядом с домом известной российской пропагандистки маргариты симоньян.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", — написала симоньян.

В то же время в Минобороне рф заявили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы".

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В социальных сетях уже успели отреагировать на происшествие, отметив, что пропагандистка сама же раскрыла информацию о себе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 августа в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв. Как оказалось, столицу атаковал беспилотник. Сутками ранее случился подобный инцидент — два БПЛА летели на москву.