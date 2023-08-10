Россиянам снова было не до сна: на москву летели дроны, вспыхнул пожар (фото и видео)

Атака произошла под утро

Ночь, уже далеко не впервые, оказалась беспокойной для россиян, в частности сообщается, что два беспилотника летели в направлении москвы. Власти, как обычно, заявили, что оба дрона якобы были сбиты, но в в подмосковном Домодедово вспыхнул масштабный пожар.

Мэр российской столицы сергей собянин сообщил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону москвы — один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

Как пишут росСМИ, в минобороны рф заявили, что два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, якобы были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией Одинцовского округа Московской области. Традиционно там добавили, что "пострадавших и разрушений нет".

Однако в подмосковном Домодедово вспыхнул автосервис на площади 1 000 квадратных метров. РосСМИ пишут, что причиной якобы стали взрывы баллонов с газом. Пожар был локализован, предварительно пострадавших нет.

Telegram-канал SOTA сообщает, ссылаясь на свой источник на месте пожара, что взрывы, которые слышали очевидцы, происходили уже после начала горения, а сам пожар начался с пункта приема металла. Далее, как заявил очевидец, огонь перекинулся на здание, в котором расположен мебельный цех и цех по разбору автомобилей, где стояли списанные автобусы. Взрывы начались, когда огонь подобрался к газовым баллонам.

Кроме того, в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер", рейсы на прилеты и вылет задерживаются, пишет Telegram-канал ASTRA.

"Сижу в самолете во Внуково. Небо закрыто. С 1:30 взлететь не можем. Самолеты на посадку не идут, кружат над Рязанью, у кого топлива мало — перенаправляют в Шереметьево. Вывод — летят бпла", — рассказала одна из пассажирок.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 августа в Калужской области было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов.