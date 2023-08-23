Удар по ПВО россиян: в Крыму уничтожена С-400 оккупантов, эпическое видео и детали от ГУР

Уничтожено и оружие, и живая сила

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) подтвердили взрыв по временно оккупированному Крыму. О своей причастности там не заявили, но рассказали подробности.

По данным украинских разведчиков, в результате взрыва полностью уничтожена зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", — объяснили в ГУР.

Для справки: ЗРК С-400 был разработан в 2007 году и предназначен для перехвата воздушных целей на дальности до 400 км, которые он может засекать на расстоянии до 600 километров, и на высотах порядка 30 км. При этом заявлена возможность якобы обстреливать до 80 целей одновременно и наводить сразу до 160 ракет. Экспортная цена одного дивизиона С-400 (из четырёх машин) составляет около 1,25 млрд. долларов.

Стоит отметить, что цена и характеристики не мешают ВСУ уже не в первый раз уничтожать данное ПВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что взрыв в Крыму произошел неподалеку от села Оленевка. И пока российские власти молчали в Украине сразу начали появляться сообщения, что речь идет о поражении именно военного объекта.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 23 августа в Москве было атаковано одно из зданий бизнес-центра "Москва Сити". Россияне, как всегда, утверждают, что сбили все БПЛА, но на опубликованных кадрах можно увидеть, как неизвестный дрон врезается в комплекс.