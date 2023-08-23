В росСМИ появилась новая информация о судьбе пригожина

Приближенные к егвению пригожину люди рассказали о том, что произошло с главарем российских наемников

Российские СМИ подтверждают, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин находился на борту бизнес-джета Embraer ERG 135, который разбился 23 августа в Тверской области. Вместе с ним летел известный наемник с позывным "Вагнер".

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка". А так называемый "глава" администрации Запорожской области владимир рогов подтвердил гибель евгения пригожина.

Так, источники росСМИ подтверждают, что евгений пригожин не просто числился в списке из семи пассажиров, но и на самом деле находился внутри самолета в момент его крушения. Вместе с ним летело командование ЧВК "Вагнер", в том числе и неонацист дмитрий уткин с позывным "Вагнер". Всего в самолёте находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

дмитрий уткин

А коллаборант владимир рогов сообщил, что лично общался с "выдающимися музыкантами", то есть наемниками из ЧВК "Вагнера" и те подтвердили ему факт гибели евгения пригожина и дмитрия уткина.

"Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим евгению и дмитрию", — написал рогов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолет пригожина могла сбить российская система ПВО. Неподалеку от места крушения бизнес-джета расположена установка ЗРК С-300.