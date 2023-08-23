"Нам эта война не нужна": в россии паника из-за возможной гибели пригожина, украинцы отреагировали

Пользователи соцсетей не исключают версию того, что пригожина мог убрать путин

В сети принялись активно обсуждать информацию о том, что на борту разбившегося в Тверской области самолета "Эмбайер" мог быть евгений пригожин. На данный момент эта информация официально не подтверждена, но в соцсетях уже звучат разные мнения.

Так, на вероятную гибель главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина отреагировали нардеп Алексей Гончаренко, волонтер Сергей Стерненко, военнослужащий ВСУ и основатель "Демсокиры" Юрий Гудыменко, журналист Денис Казанский и другие. Они предположили, что за авиакатастрофой, которая произошла ровно через два месяца после мятежа "вагнеровцев" в россии, может стоять путин. Более того, самолет пригожина разбился в один из главных праздников Украины — День государственного флага.

Гончаренко добавил, что пригожин должен был "резать, раз уж достал нож", то есть доваести до конца свой мятеж в июне этого года. Но он не сделал этого, поэтому путинский режим, вероятно, избавился от него.

Бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин также прокомментировал падение самолета. Он отметил, что тот падал с одним крылом, а поэтому неисправность или внутренняя деструкция исключаются, вероятно — сработало ПВО. Блогер Антон Ходза опубликовал фото "пассажиров самолета Эмбайер". На всех снимках изображен евгений пригожин, но в разной одежде и с разными прическами. А Telegram-канал "Джокер", который связывают с главой ОП Андреем Ермаком, опубликовал фото не евгения пригожина, а музыканта Иосифа Пригожина и выразил соболезнования его жене, российской певице Валерии. В то же время политический эксперт Евгений Прокопишин считает, что в случае гибели главаря "вагнеровцев" можно смело благодарить ФСБ за оперативную работу.

В пропагандистских Telegram-каналах тоже не обошли стороной авиакатастрофу с егвением пригожиным. Они проклинают тех, кто "причастен к этому террористическому акту в центре россии". А приближенный к главарю наемников канал заявляет, что если смерть пригожина подтвердится — нужно прекращать войну в Украине.

Также свое мнение высказал и пророссийский блогер анатолий шарий. Он считает, что "трусливый и выживший из ума дед", то есть путин, убил того, кто якобы прославлял россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появились первые фото и видео с места крушения самолета евгения пригожина. Среди обломков летательнго аппарата видны изувеченные тела пассажиров.