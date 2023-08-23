Катастрофа самолета пригожина: фото и видео с места крушения

На место событий уже прибыли спасатели, но выживших нет

Вечером 22 августа в Тверской области рф разбился самолет евгения пригожина. По данным Росавиации он должен был находится на борту.

Местные Telegram-каналы уже распространяют видео с места событий. К обломкам летательного аппарата уже прибыли спасатели.

В сети уже находятся кадры непосредственно у обломков, но из-за наличия изувеченных трупов на них, здесь они публиковаться не будут. Увидеть данные кадры вы можете, перейдя по ссылке.

В настоящее время одной из версий крушения самолёта Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился евгений рригожин является теракт.

Роспаблики утверждают, что все, кто находился на борту погибли.

Потерпевший крушение в Тверской области Embraer упал около населенного пункта Куженкино. В сети появляется все больше видео с места аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что многие эксперты сразу после неудавшегося путча пригожина говорили о том, что его рано или поздно уберут.