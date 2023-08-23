Катастрофа літака пригожина: фото та відео з місця аварії

На місце подій вже прибули рятувальники, але тих, що вижили, немає

Увечері 22 серпня в Тверській області росії розбився літак євгенія пригожина. За даними Росавіації він мав перебувати на борту.

Місцеві Telegram-канали вже розповсюджують відео з місця подій. До уламків літального апарату вже прибули рятувальники.

У мережі вже знаходяться кадри безпосередньо біля уламків, але через наявність понівечених трупів на них, тут вони публікуватися не будуть. Побачити ці кадри ви можете, перейшовши за посиланням.

В даний час однією з версій аварії літака Embraer Legacy 600, серед пасажирів якого вважався євген пригожин є теракт.

Роспабліки стверджують, що всі, хто був на борту, загинули.

Embraer, який зазнав аварії в Тверській області, впав біля населеного пункту Куженкіно. У мережі з’являється все більше відео з місця аварії. Полум’я навколо нього й досі гасять.

Тим часом у росії досі не можуть розібратися з тим, був пригожин на борту чи ні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що багато експертів відразу після невдалого путчу пригожина говорили про те, що його рано чи пізно приберуть.