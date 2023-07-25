Следующий пошел: после гиркина ФСБ взялась за еще одного фаната "Новороссии"

Сам социолог никак не комментирует происходящее

В россии после ареста террориста игоря гиркина взялись за других "новоросов". В частности, ФСБ завело уголовное дело об оправдании терроризма против политолога Бориса Кагарлицкого, который в свое время поддерживал боевиков на Донбассе.

Об этом сообщают росСМИ, также информацию подтвердила адвокат Юлия Кузнецова. Во вторник, 25 июля, у известного российского активиста Александра Арчагова прошли обыски по делу Кагарлицкого.

Пока неизвестно в каком статусе активист проходит по уголовному делу — подозреваемого или свидетеля. На данный момент подробности не сообщаются, а сам Кагарлицкий не отвечает на телефонные звонки журналистов. Известно, что наказание по статье о пропаганде терроризма — до 7 лет лишения свободы.

Борис Кагарлицкий известен тем, что в 2014 году поддержал вторжение россиян в Донецкую и Луганскую области, а также призывал террористические республики "днр" и "лнр" захватить Киев и Мариуполь. Кроме того, он поддерживал идею создания так называемой "Новороссии" на захваченных украинских территориях. На сегодняшний день Кагарлицкий также внесен Минюстом рф в список иноагентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии задержали генерала сергея суровикина после мятежа "вагнеровцев". Его допрашивали, а еще несколько десятков офицеров из-за этого поплатились работой.