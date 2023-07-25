Наступний пішов: після гіркіна ФСБ взялася за ще одного фаната "Новоросії"

Сам соціолог ніяк не коментує те, що відбувається

У росії після арешту терориста ігоря гіркіна взялися за інших "новоросів". Зокрема, ФСБ порушила кримінальну справу щодо виправдання тероризму проти політолога Бориса Кагарлицького, який свого часу підтримував бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляють росЗМІ, також інформацію підтвердила адвокат Юлія Кузнєцова. У вівторок, 25 липня, у відомого російського активіста Олександра Арчагова відбулися обшуки у справі Кагарлицького.

Поки невідомо, в якому статусі активіст проходить у кримінальній справі — підозрюваного чи свідка. Наразі подробиці не повідомляються, а сам Кагарлицький не відповідає на телефонні дзвінки журналістів. Відомо, що покарання за статтею про пропаганду тероризму – до 7 років позбавлення волі.

Борис Кагарлицький відомий тим, що у 2014 році підтримав вторгнення росіян у Донецьку та Луганську області, а також закликав терористичні республіки "днр" та "лнр" захопити Київ та Маріуполь. Крім того, він підтримував ідею створення так званої "Новоросії" на захоплених українських теренах. На сьогоднішній день Кагарлицький також внесений Мін’юстом рф до списку іноагентів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії затримали генерала сергія суровікіна після заколоту "вагнерівців". Його допитували, а ще кількадесят офіцерів через це поплатилися роботою.